Ayşe Özyılmazel kimdir, kaç yaşında?

Oya Germen ve sanatçı Neco'nun kızı Ayşe Özyılmazel, 24 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Zeynep Özyılmazel adında bir ablası, Leyla adında bir kız kardeşi ve Ali Nejat adında bir erkek kardeşi vardır. İstek Semiha Şakir Lisesi'nden 1997 yılında mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Sinema Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl "Sana Bi'şey Olmasın" adlı ilk kitabını çıkardı. İstanbul Gelişim Orkestrası'nda bir süre görev aldıktan sonra köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihinde reklamcı Ali Taran ile Bodrum'da Semiramis Pekkan'ın villasında evlendi. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 tarihinde sona erdi.



21 Aralık 2009'da kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Bu albümde sanatçıya Yalın, Mert Ekren, Teoman, Tufan Taş, Nurkan Renda gibi isimler eşlik etmiş, albümün fotoğraflarını ise ablası Zeynep Özyılmazel çekmiştir. Sanatçının müzik kariyerindeki ilk video klip ise Hakan Yonat tarafından, sözleri kendisine, müziği ise aynı zamanda albümünün de prodüktörlüğünü yapan Mert Ekren'e ait olan "Enerji"'ye çekilmiştir. 2011 yılında 2. albümü "Sıfır Makyaj"ı çıkartmıştır. Aynı yıl Murat Boz'un Kalamam Arkadaş şarkısının sözlerini yazmıştır ve Mert Ekren ile birlikte bestelemiştir, şarkı hit olmuştur. 2 Temmuz 2012'den itibaren bir müddet Star TV'de Alişan ile Ayşe ile Alişan adlı programı sundu. Aynı yıl ilk teklisi "Su Gibi Gel"i çıkartmıştır. 2013 yılında ikinci kitabı "Kalpten Düşme / Sahi Ben Neye İnanmıştım?" raflardaki yerini aldı.



Şubat 2014'te "Nefis" teklisini çıkartmıştır. Aynı yıl babası Neco'nun 1982 Eurovision Şarkı Yarışması'nda seslendirdiği "Hani" şarkısını babası ile birlikte yeniden seslendirdi ve kliplendirdi, Gülşen Aybaba tarafından yönetilen, Ersay Üner tarafından düzenlenen klipte kendisine babası Neco ve kardeşi Leyla Özyılmazel eşlik etti. 2015 yılında Roket, 2020 yılında Geri Dönülmüyor teklilerini piyasaya sundu.