Bankada olay çıkarttığı iddia edilen Gülben Ergen: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim

Bir sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'in gittiği bankanın camlarını yumruklayarak çalışanları tehdit ettiğini iddia etti. Takipçisini ifşa eden Ergen ise söz konusu iddianın kamera kayıtlarıyla belgeleneceğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

"BANKANIN CAMLARINI YUMRUKLAYARAK TEHDİT ETTİ"

Ergen'e mesaj atan sosyal medya kullanıcısı, "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mu acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın" ifadelerini kullandı.