Barack Obama ve Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg Barcelona'da buluştu

Sinemanın en etkili yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Steven Spielberg, ABD'nin eski başkanı Barack Obama  ve müzisyen Bruce Springsteen'in Barcelona buluşması gündem oldu.

Barack Obama ve Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg Barcelona'da buluştu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Barcelona'da Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg ile bir araya geldi. İspanya’nın Barcelona şehrinde bir restoranda yemek yiyen ikiliye, usta müzisyen Bruce Springsteen eşlik etti.

The Guardian’ın haberine göre, Obama ve Spielberg, Bruce Springsteen'in Barcelona'daki konserine katıldı. İkili, konser sonrası sanatçıyla birlikte Palace Otel’de buluşarak yemek yedi.

Barack Obama ve Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg Barcelona'da buluştu - 1

Amar adlı restoranda bir araya gelen grup, restoran çalışanlarını şaşkınlığa uğrattı. Çalışanlardan Pol Perello, ünlü isimlerle çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve paylaşımına "Bu işin size getirdiği mutluluk" ifadelerini kullandı.

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