Barack Obama ve Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg Barcelona'da buluştu

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Barcelona'da Hollywood'un ünlü yönetmeni Steven Spielberg ile bir araya geldi. İspanya’nın Barcelona şehrinde bir restoranda yemek yiyen ikiliye, usta müzisyen Bruce Springsteen eşlik etti.

The Guardian’ın haberine göre, Obama ve Spielberg, Bruce Springsteen'in Barcelona'daki konserine katıldı. İkili, konser sonrası sanatçıyla birlikte Palace Otel’de buluşarak yemek yedi.