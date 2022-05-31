Cem Yılmaz dolandırıcılığı ifşa etti

Dijital dolandırıcılık artarak devam ediyor. Elektronik posta ya da mesaj yoluyla gelen linklere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Son olarak komedyen Cem Yılmaz'ı dolandırmaya çalıştılar. Yılmaz, kendisine gelen bir e-postayı sosyal medyada "Dolandırıcılığın da tadı kalmadı" notuyla yayınladı.

Cem Yılmaz dolandırıcılığı ifşa etti

Haberler 31.05.2022 - 16:35 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 16:39

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri afişleri

Category
Cem Yılmaz: 20 yaşındaki bir çocuktan daha fırlama olmam bekleniyor

Cem Yılmaz: 20 yaşındaki bir çocuktan daha fırlama olmam bekleniyor

Category

Dolandırıcılar, 'a Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanarak mail attı ve gönderdikleri maili tıklayarak yüksek miktarda bağış yapmasını istedi.

Daha önce de Bill Gates adıyla bir mail gönderilen Yılmaz, durumu hemen fark edip, şüphelilerin kendisine yazdıklarını, "Dolandırıcılığın da tadı yok" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

OLTALAMA YÖNTEMİ

Son yıllarda dolandırıcıların sıkça kullandığı bu yönteme oltalama adı veriliyor. Elektronik postadaki linke tıklandığında, dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçirebiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan bilişim uzmanı Doç.Dr. Şebnem Özdemir,
"Kötü niyetliyim ve size link atıyorum bu linki tıkladığınızda sizin profilinize giriyorum. Adres defterine de bu şekilde dolandırıcılık maillerini atıyorum, tıkladığınızda oltalama yöntemiyle iletişim bilgilerine ulaşılıyor" dedi. 

"Şüphe hayat kurtarır bu herkesin başına geliyor" diyen Özdemir, "Dünya değişiyor biz çok daha şüpheci olmak zorundayız, linklere bizi yönlendiren sitemlerden tehdit edenlerden dikkatli bir şekilde uzaklaşmak zorundayız" sözlerini dile getirdi. 

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...