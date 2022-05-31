Cem Yılmaz dolandırıcılığı ifşa etti

Dolandırıcılar, Cem Yılmaz'a Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanarak mail attı ve gönderdikleri maili tıklayarak yüksek miktarda bağış yapmasını istedi.



Daha önce de Bill Gates adıyla bir mail gönderilen Yılmaz, durumu hemen fark edip, şüphelilerin kendisine yazdıklarını, "Dolandırıcılığın da tadı yok" mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

OLTALAMA YÖNTEMİ



Son yıllarda dolandırıcıların sıkça kullandığı bu yönteme oltalama adı veriliyor. Elektronik postadaki linke tıklandığında, dolandırıcılar banka hesaplarını ele geçirebiliyor.



Konu hakkında açıklama yapan bilişim uzmanı Doç.Dr. Şebnem Özdemir,

"Kötü niyetliyim ve size link atıyorum bu linki tıkladığınızda sizin profilinize giriyorum. Adres defterine de bu şekilde dolandırıcılık maillerini atıyorum, tıkladığınızda oltalama yöntemiyle iletişim bilgilerine ulaşılıyor" dedi.



"Şüphe hayat kurtarır bu herkesin başına geliyor" diyen Özdemir, "Dünya değişiyor biz çok daha şüpheci olmak zorundayız, linklere bizi yönlendiren sitemlerden tehdit edenlerden dikkatli bir şekilde uzaklaşmak zorundayız" sözlerini dile getirdi.

