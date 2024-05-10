Ceyda Düvenci'nin konuğu Açelya Akkoyun: Kadın karakterler üzerine kurulu bir filmde oynamak istiyorum

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu Açelya Akkoyun oldu.

Açelya Akkoyun, Ceyda Düvenci’nin “Çok güzel bir ekibiz dedin yaptığın şeyleri anlatalım biraz daha. Bundan sonra oyunculuk yapmayacak mısın?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Oyunculuk yapmaz olur muyum, ölene kadar yapmak istiyorum ama oyunculuk yaptığımı hissetmiyorum. O oyunculuğa verdiğim şeyin içini kendim bile dolduramadığım bir zaman sürecindeyim, özellikle bu dizi olduğunda sinema filmini ve tiyatroyu ayrı yere koyuyorum. Dizide yetiştirme ve koşturma elbette iyi bir kazançtır senin tanınırlığına hizmet eder ama bana çok hizmet etmiyor artık" dedi.