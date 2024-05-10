Ceyda Düvenci'nin konuğu Açelya Akkoyun: Kadın karakterler üzerine kurulu bir filmde oynamak istiyorum

NTV ekranlarında yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Açelya Akkoyun konuk oldu. Akkoyun, "Oyunculuk yapmayacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Açelya Akkoyun: Kadın karakterler üzerine kurulu bir filmde oynamak istiyorum

Ceyda Düvenci’nin sunumuyla ekranlarında izleyiciyle buluşan “” programının konuğu Açelya Akkoyun oldu.

Açelya Akkoyun, Ceyda Düvenci’nin “Çok güzel bir ekibiz dedin yaptığın şeyleri anlatalım biraz daha. Bundan sonra oyunculuk yapmayacak mısın?” sorusuna yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, "Oyunculuk yapmaz olur muyum, ölene kadar yapmak istiyorum ama oyunculuk yaptığımı hissetmiyorum. O oyunculuğa verdiğim şeyin içini kendim bile dolduramadığım bir zaman sürecindeyim, özellikle bu dizi olduğunda sinema filmini ve tiyatroyu ayrı yere koyuyorum. Dizide yetiştirme ve koşturma elbette iyi bir kazançtır senin tanınırlığına hizmet eder ama bana çok hizmet etmiyor artık" dedi.

Ceyda Düvenci'nin konuğu Açelya Akkoyun: Kadın karakterler üzerine kurulu bir filmde oynamak istiyorum - 1

"Elimden geldiğince kazancımı kitabımdan, eğitimlerimden sağlıyorum" diyen Akkoyun,  "Bu konfor alanı bana yetiyor. Dolayısıyla oradaki oyunculuğu sorguladığımda sabah 3te 4'te gelmek, Alya'dan Enis’ten ve hayatımdan bir tık daha fazla kazanabilmek tercih ettiğim bir şey olmadı ama de ki Açelya çok güzel bir rol geldi elbette oynarım. Hizmet ettiğim yer artık benim kafamdaki hayalimdeki buraya evrildi ama yarın öbürsü gün sabahlara kadar setlerde de olabilirim. Kadın karakterler üzerine kurulan filmlerde oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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