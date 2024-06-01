Kısa bir süre önce baba olmuştu: Murat Ünalmış'tan oğluyla paylaşım

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, geçtiğimiz yıl eylül ayında Albena İlieva ile (Nutiye Akar) nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift sade bir törenle dünyaevine girmişti.
"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz ay bebek müjdesi gelmişti. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünal, oğluyla pozuna şu notu düşmüştü:
"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."
Oğluna Selim Baran adını veren ünlü oyuncu, bebeğiyle yeni karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünalmış, paylaşımında "Fahri bir Adanalı olarak oğlumla bir Adana hatıramız olmasın mı?" ifadelerini kullandı.
Murat Ünalmış, başrolde olduğu "Bir Zamanlar Çukurova" dizisi için uzun yıllar Adana'da kalmıştı.
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