Gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'tan açıklama: Suçsuzluğum ortaya çıkacak

Yazar Aşkım Kapışmak’ın, Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları kapsamında İstanbul’da gözaltına alınmış ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmüştü.

Aşkım Kapışmak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kamuoyu, öncelikle ailem ve avukatımla iletişime geçerek destek olan tüm dostlarıma, mesajlar ileten kıymetli okurlarıma teşekkür ederim. Ayrıca detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yan yana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım."