Hilary Duff'tan eşi Matthew Koma'ya: İyi ki doğdun

Mayıs ayının başında dördüncü çocuğunu dünyaya getiren ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Hilary Duff, eşi Matthew Koma'nın doğum günü için romantik bir paylaşım yaptı. 2017'de başlayan birlikteliklerini 2019'da nikahla taçlandıran çiftten Hilary Duff, eşi ve çocuklarıyla fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"SENİ SEVİYORUM"



Ünlü oyuncu, 37 yaşına basan eşi Matthew Koma'ya "İyi ki doğdun... Dünyanın en şanslı kızı gibi hissediyorum. Günlerimizi daha iyi hale getiriyorsun ve seni seviyorum" diye selendi.