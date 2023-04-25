Eser Yenenler’in şikayet ettiği karikatüriste hapis istemi

“SEVİMLİ DOMUZLARDAN ÖZÜR DİLERİM"



İddianamede şüpheli Öznur Kalender’in 11 Ocak 2022 tarihinde “Bugün, emniyete çağrıldım ve ifade verdim. Canlı yayında Atatürk’le dalga geçen dombili komik (!) Eser Yenenler, onu domuza benzeterek çizdiğim için beni mahkemeye vermiş. Mahçup oldum. Doğanın masum canlıları, sevimli domuzlardan özür dilerim" şeklinde yaptığı paylaşım da iddianamede yer aldı.

Şüpheli Öznur Kalender şikayete konu paylaşımların hakaret içerikli olmadığını, paylaşımların ise, kendisine ait olduğunu söyledi.İddianamede işlenen suçun uzlaştırmaya tabii olduğu ancak tarafların uzlaşmaması nedeniyle dava açıldığına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Öznur Kalander’in “Zincirleme hakaret" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.



İddianamenin açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Eser Yenenler’in avukatı Orhan Adagül, “İddianame ile birlikte şüphelinin zincirleme şekilde müvekkilimize hakaret ettiği tespit olunmuş ve cezalandırılması istenmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kararından ötürü memnunuz. Nitekim hakarete uğrayan müvekkilimizin hakları adalet önünde korunmuştur" dedi.



30 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT



Eser Yenenler’in Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davası da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi karikatürist Öznur Kalender’in Eser Yenenler'e 30 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

