Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor

Daha önce tacizle ve bir kadına saldırmakla suçlanan ABD’li oyuncu Ezra Miller, şimdi de hırsızlık yaptığı için duruşmaya çıkacak.

Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor

Haberler 09.08.2022 - 15:08

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Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller yeni saldırı suçlamarıyla gündemde

Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller yeni saldırı suçlamarıyla gündemde

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The Flash filminin ve Fantastik Canavarlar serisinin yıldızı Ezra Miller hakkındaki suçlamalar artmaya devam ediyor. Son olarak İzlanda’da bir kadını boğmakla suçlanan Miller, hırsızlık suçlamasıyla gündeme geldi. Vermont'taki bir evden ev sahipleri evde yokken içki çalan oyuncu hakkında polis memurlarına ihbar geldi.

DURUŞMAYA ÇIKACAK

Kayıtları inceleyen polis memurları, Miller’ı ağır hırsızlıkla suçlanmasına yetecek kanıtlara ulaştı. Üç aydan fazla bir süre aranan Miller, 7 Ağustos tarihinde yakalandı. 29 yaşındaki oyuncu, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde  duruşmaya çıkacak.

BİR KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.

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