Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller hırsızlıkla suçlanıyor

The Flash filminin ve Fantastik Canavarlar serisinin yıldızı Ezra Miller hakkındaki suçlamalar artmaya devam ediyor. Son olarak İzlanda’da bir kadını boğmakla suçlanan Miller , hırsızlık suçlamasıyla gündeme geldi. Vermont'taki bir evden ev sahipleri evde yokken içki çalan oyuncu hakkında polis memurlarına ihbar geldi.

BİR KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI



Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.