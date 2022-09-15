Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor

Şarkıcı Hadise, dört ay önce evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor

Haberler 15.09.2022 - 07:33

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Hadise'den eşi Mehmet Dinçerler'le kriz iddialarına yanıt

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Geçtiğimiz nisan dünyaevine giren ile Mehmet Dinçerler'in ilişkilerindeki kriz iddiaları doğru çıktı.

Hadise, iddialar sonrası evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 2. Sayfa'nın haberine göre 36 yaşındaki şarkıcı Mehmet Dinçerler'den boşanmak için resmi olarak dava açtı.

Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Snop 'e yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı. Basın danışmanına " dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin" dediği öğrenilen ünlü şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi'ne verdiği belirtildi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor - 1

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