Davayı kaybeden Hadise 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek

Hadise, bir dönem işbirliği yaptığı bir e-ticaret markasının ‘sözleşmeye aykırı davrandığı’ iddiasıyla açtığı davayı ikinci kez kaybetti. Ünlü şarkıcının sözleşmede yer alan 250 bin euroluk cezai şart parasını en yüksek faiziyle ödemesine karar verildi.

Davayı kaybeden Hadise 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek

Haberler 16.04.2022 - 11:54

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Bir e-ticaret sitesiyle davalık olan için mahkeme kararını verdi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mahkeme sözleşmeye aykırı davranan Hadise’nin 250 bin euro (yaklaşık 4 milyon TL) cezai şart parasını 2012 yılından itibaren en yüksek faiziyle ödemesine hükmetti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, şirket ile Hadise arasında 15 Şubat 2012 tarihinde bir sözleşme yapıldı. Taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği sözleşmeye eklenmişti. Sözleşmeye göre Hadise, ürünlerin tanıtımını yapacak, moda çekimlerine katılacaktı. Ünlü şarkıcı, 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerine katılamayacaktı.

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