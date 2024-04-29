Manga grubunun solisti Ferman Akgül: Biz Kopenhag'a taşındık

"YILLARCA EŞİM BENİ DESTEKLEDİ SIRA BENDE"

Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ferman Akgül, "Bugün gazetede görenler şaşırmadan yazayım. Biz Kopenhag'a taşındık. Bettina'ya kariyeri için önemli olabilecek bir iş teklifi gelince kaçırmasını istemedim. Yıllarca o beni destekledi. Sıra bende. Çocukların da ortaokulda buraya gelmesi gerekiyordu zaten. Erken olunca şimdi daha kolay uyum sağlayacaklar. maNga tam gaz devam ediyor endişe olmasın. Turnelere ve stüdyo çalışmalarına buradan geleceğim. Yazları hep Türkiye'de olacağız. Ülkemizden kopmamız mümkün değil. Hatta bu yaz maNga yeni albüm şarkı şeçmelerine de başlayacağımızın müjdesini vereyim. Şimdilik bu kadar. Konserlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.