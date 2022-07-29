Mirror grubunun konserinde dansçıların üzerine dev ekran düştü

Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde tahlisiz bir kaza yaşandı. Dev bir ekran sahnedeki dansçılardan ikisinin üzerine düştü.



Ekran doğrudan bir dansçıyı ezdikten sonra bir diğerinin üzerine devrildi.



Dansçıların kaldırıldığı yerel hastane, bir dansçının boynundan yaralandığını ve yoğun bakımda tutulduğunu, diğer dansçının ise stabil durumda olduğunu duyurdu.

