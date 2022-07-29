Mirror grubunun konserinde dansçıların üzerine dev ekran düştü

Mirror grubunun Hong Kong’daki konserinde dev bir ekran sahneye düştü. İki dansçı yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Mirror grubunun konserinde dansçıların üzerine dev ekran düştü

Haberler 29.07.2022 - 11:12

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Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde tahlisiz bir kaza yaşandı. Dev bir ekran sahnedeki dansçılardan ikisinin üzerine düştü.

Ekran doğrudan bir dansçıyı ezdikten sonra bir diğerinin üzerine devrildi.

Dansçıların kaldırıldığı yerel hastane, bir dansçının boynundan yaralandığını ve yoğun bakımda tutulduğunu, diğer dansçının ise stabil durumda olduğunu duyurdu.

Grubun üyeleri de Hong Kong’da en fazla tanınan ünlülerin başında geliyor.

2018’de kurulan grubun Asya bölgesinde de geniş bir hayran kitlesi var.

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