Mustafa Erdoğan kimdir? Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan kaç yaşında ve nereli?

Mustafa Erdoğan, 1965 yılında Hakkari doğmuştur. Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmenidir.



Mustafa Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde ve Gazi Üniversitesi'nde kamu yönetimi eğitimi almıştır. Yılmaz Erdoğan'ın abisidir.



Mustafa Erdoğan, üniversite yıllarında ve öncesinde halk danslarıyla yakından ilgilenmiş ve çalıştığı topluluklarla birlikte yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen festival ve yarışmalarda birçok ödül almıştır.



Gülben Ergen ile 5 Eylül 2004'te evlenmiş ve çift, 18 Ocak 2007 günü Atlas adında bir erkek çocuğuna sahip olmuştur. Ardından 2009 yılında da çiftin ikiz bebekleri dünyaya gelmiştir.



Çift, 12 Nisan 2012 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır.