 Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası

Oyuncu Çiğdem Batur, İranlı bir hayranının "Orta Doğulu bir şirket, ürünlerinde fotoğrafını kullanıyor" ihbarı üzerine harekete geçti. Batur, telif hakkı ödemeden kendi üzerinden reklam yapan firmaya dava açtı.

Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası

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Oyuncu Çiğdem Batur, Orta Doğu'da üretim yapan bir şirketin kendi fotoğraflarıyla reklam yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Sabah'ın haberine göre; İranlı bir hayranının ihbarı üzerine durumdan haberdar olan Batur, rol aldığı eski dizilerinden birindeki fotoğrafını kullanan firmaya telif davası açtı.

40 yaşındaki oyuncunun avukatı firmanın başka ürünlerinde de Batur'un kullanıldığını belirterek bu haksızlığa son verilmesini ve önlem alınmasını talep etti.

Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası - 1

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun. Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı.

Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası - 2

Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. 

2010-2015 yıllarında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Leyla karakteriyle yıldızı parlayan Batur ardından sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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