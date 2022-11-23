Oyuncu Çiğdem Batur'un telif davası

Oyuncu Çiğdem Batur, Orta Doğu'da üretim yapan bir şirketin kendi fotoğraflarıyla reklam yaptığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.



Sabah'ın haberine göre; İranlı bir hayranının ihbarı üzerine durumdan haberdar olan Batur, rol aldığı eski dizilerinden birindeki fotoğrafını kullanan firmaya telif davası açtı.



40 yaşındaki oyuncunun avukatı firmanın başka ürünlerinde de Batur'un kullanıldığını belirterek bu haksızlığa son verilmesini ve önlem alınmasını talep etti.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?



Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun. Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı.

Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.



2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu.

2010-2015 yıllarında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Leyla karakteriyle yıldızı parlayan Batur ardından sinema ve dizi filmlerde rol aldı.