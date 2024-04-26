İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni kare: Biz bu kadar büyüdük

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, 14 Aralık'ta ikinci kez anne olmuştu. Ünlü isim, oğlu Ömer Alp ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni kare: Biz bu kadar büyüdük

İpek Açar, usta sanatçı Kayahan'ı kaybettikten yıllar sonra mutluluğu müzisyen Alper Kömürcü'de bulmuştu. 2019'da dünyaevine giren ünlü çift, 14 Aralık 2023'te oğullarına kavuşmuştu.

Oğluna Ömer Alp adını veren İpek Açar, şimdilerde anneliğin tadını çıkarıyor. Zaman zaman minik bebeğiyle pozlarını takipçileriyle paylaşan Açar, bu fotoğraflara bir yenisini ekledi.

İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni kare: Biz bu kadar büyüdük - 1

"BİR MAŞALLAH YOLLARSANIZ SEVİNİRİZ"

Daha önce de bebeğinin yüzünü göstermeyen İpek Açar, oğlu ile yeni pozuna "Biz bu kadar büyüdük. Bir dua ve bir maşallah yollarsanız seviniriz" notunu düştü.

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

İpek Açar: Kimseyi sevemem derken, Alper ile tanıştım

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"ÖMER ALP'İN ADINI ABLASI KOYDU"

Öte yandan İpek Açar-Alper Kömürcü çifti geçtiğimiz aylarda NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk olmuştu.

"İyi ki Doğdun Kayahan" konserleri sayesinde, İskender Paydaş vesilesiyle tanıştıklarını anlatan ikiliden İpek Açar, oğlunun adını Aslı Gönül'ün seçtiğini açıklamıştı.

Açar, "Doktorlar bir daha hamile kalamayacağımı söyleyince biz de evlat edinmeye karar verdik. O sırada ben hamile kaldım ve Ömer dünyaya geldi. Adını da ablası Aslı Gönül koydu" demişti.

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