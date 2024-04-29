Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşında

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in 2018'de evlenip bir yıl sonra boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 6 yaşına bastı. Deniz, oğlunun doğum gününü küçük bir parti ile kutladı.
"DOĞUM GÜNÜ ÇOCUĞU"
Kuzey'in doğum günü partisinden kareleri, 2023 yılında evlendiği Samar Dadgar, sosyal medya hesabından paylaştı. Dadgar, paylaşımına "Doğum günü çocuğu" notunu düştü.
"GELDİ MUCİZEM"
Oğlu Kuzey'i 29 Nisan 2018'de kucağına alan Özcan Deniz, baba olduğunu "Geldi mucizem... Tarifi zor duygular içindeyim" sözleriyle duyurmuştu.
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