Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşında

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 6 yaşına bastı. Kuzey'in doğum günü kutlamasından kareleri, Deniz'in  2023'te evlendiği eşi Samar Dadgar paylaştı.

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşında

Ünlü sanatçı 'in 2018'de evlenip bir yıl sonra boşandığı Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey, 6 yaşına bastı. Deniz, oğlunun doğum gününü küçük bir parti ile kutladı.

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey 6 yaşında - 1

"DOĞUM GÜNÜ ÇOCUĞU"

Kuzey'in doğum günü partisinden kareleri, 2023 yılında evlendiği Samar Dadgar, hesabından paylaştı. Dadgar, paylaşımına "Doğum günü çocuğu" notunu düştü.

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"GELDİ MUCİZEM"

Oğlu Kuzey'i 29 Nisan 2018'de kucağına alan , baba olduğunu "Geldi mucizem... Tarifi zor duygular içindeyim" sözleriyle duyurmuştu.﻿

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