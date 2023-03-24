Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu

Mahkeme, sanık Eda Aktan'ı ise 'hakaret' suçundan neticeten 2 bin 610 TL adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Aktan’ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Deniz, Feyza Aktan’ın ablası Eda Aktan’ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan’ın 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından, şüpheli Eda Aktan'ın ise 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.