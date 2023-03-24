Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu

2019 yılında yollarını ayıran şarkıcı Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın, çocuğunu almaya gittiği sırada Deniz'e tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla 2 ayrı suçtan yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aktan ile Deniz’in avukatı hazır bulundu.
TOPLAMDA 7500 TL PARA CEZASI
Mahkeme, sanık Feyza Aktan’ı 'basit yaralama' suçundan neticeten 4 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı, ayrıca bu cezadan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Aktan'ı 'mala zarar verme' suçundan 3 bin TL adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Aktan toplamda 7 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanık Eda Aktan'ı ise 'hakaret' suçundan neticeten 2 bin 610 TL adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın saldırısına uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Aktan’ın kendisine tokat atarak tişörtünü yırttığını öne süren Deniz, Feyza Aktan’ın ablası Eda Aktan’ın ise hakaretlerine maruz kaldığını iddia etmişti. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Feyza Aktan’ın 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından, şüpheli Eda Aktan'ın ise 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.