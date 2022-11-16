Şarkıcı Teoman’ın tazminat davasında karar

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Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullandığını iddia etti. Sanatçı, 2016 senesinde iki ayrı reklamda şarkının sözlerinin değiştirerek ve kötü bir düzenleme yapıldığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine dava açtı.



Teoman, reklamların yayınlarının durdurulmasını, özür dilenmesini ve zararın giderilmesini, ayrıca manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat talep etmişti. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı.



Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Bilirkişi raporunda, reklam filmlerinde herhangi bir ihlalin olmadığı vurgulandı. Davacı Teoman'ın vekili, itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü talep etti. Davalı prodüksiyon şirketinin avukatı ise ihlal olmadığını belirtti.



Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak Teoman'ın 500 bin TL manevi tazminat talep ettiği davanın reddine karar verdi.

