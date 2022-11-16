 Şarkıcı Teoman’ın tazminat davasında karar - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Şarkıcı Teoman’ın tazminat davasında karar

Ünlü şarkıcı Teoman'ın, 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 500 bin TL manevi tazminat talep ettiği davanın reddine karar verildi.

Şarkıcı Teoman’ın tazminat davasında karar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Teoman: Çok kabiliyetsiz bir oyuncuyum

: Çok kabiliyetsiz bir oyuncuyum

Teoman: Müzisyenler zor durumda biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

: Müzisyenler zor durumda biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

Teoman 2001 yılında çıkardığı 'Gönülçelen' adlı albümünde yer alan söz ve müziği kendisine ait 'Mavi' isimli şarkısının reklamlarda izinsiz kullandığını iddia etti. Sanatçı, 2016 senesinde iki ayrı reklamda şarkının sözlerinin değiştirerek ve kötü bir düzenleme yapıldığı iddiasıyla prodüksiyon şirketine dava açtı.

Teoman, reklamların yayınlarının durdurulmasını, özür dilenmesini ve zararın giderilmesini, ayrıca manevi, mali ve bağlantılı haklarının ihlali sebebiyle bin TL maddi tazminat, 500 bin TL de manevi tazminat talep etmişti. İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Bilirkişi raporunda, reklam filmlerinde herhangi bir ihlalin olmadığı vurgulandı. Davacı Teoman'ın vekili, itirazlarının devam ettiğini belirterek davanın kabulünü talep etti. Davalı prodüksiyon şirketinin avukatı ise ihlal olmadığını belirtti.

Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak Teoman'ın 500 bin TL manevi tazminat talep ettiği davanın reddine karar verdi.

Şarkıcı Teoman’ın tazminat davasında karar - 1

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...