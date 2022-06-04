Star’ın yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtım ve fotoğraf

Star’ın yeni dizisi ‘Ah Nerede’, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Başrollerinde; Oktay Çubuk ve Nil Keser ‘in yer aldığı 'Ah Nerede'nin ilk tanıtımı seyirci ile buluştu.



Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e ait, Suavi Doğan ve 10. Ev Yapım imzalı Star‘ın yeni dizisinin sosyal medyada da ses getirdi.



Ekranların genç ve yetenekli oyuncularından Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yanı sıra Tarık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Korhan Herduran, Batuhan Sert, Asena Keskinci, Ahsen Türkyılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisinin konusu ise şöyle:



Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova’yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar.



Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar…



Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır.



Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.

STAR’IN YENİ DİZİSİ 'AH NEREDE'DEN İLK TANITIM

