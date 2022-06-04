Star’ın yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtım ve fotoğraf

Başrollerinde Oktay Çubuk ve Nil Keser‘in yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtımı ve fotoğraf geldi.

Star’ın yeni dizisi 'Ah Nerede'den ilk tanıtım ve fotoğraf

Haberler 04.06.2022 - 11:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada

Star'ın yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ilk kez bir arada

Category

Star’ın yeni dizisi ‘Ah Nerede’, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor. Başrollerinde; Oktay Çubuk ve Nil Keser ‘in yer aldığı 'Ah Nerede'nin ilk tanıtımı seyirci ile buluştu.

Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’ in oturduğu, proje tasarımını Kübra Sülün ve Meryem Demirli’nin uyarladığı, hikayesi Orhan Aksoy’a orjinal film senaryosu Sadık Şendil’e ait, Suavi Doğan ve 10. Ev Yapım imzalı Star‘ın yeni dizisinin sosyal medyada da ses getirdi.

Ekranların genç ve yetenekli oyuncularından Oktay Çubuk ve Nil Keser'in yanı sıra Tarık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Korhan Herduran, Batuhan Sert, Asena Keskinci, Ahsen Türkyılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisinin konusu ise şöyle:

Geleneksel bir ailenin üç hayırsız oğlundan biri olan Ferit (Oktay Çubuk), Kazanova’yı kendine şiar edinmiş bir çapkındır. Hayatını babasının parasıyla keyifle yaşar.

Zehra (Nil Keser) ise Tıp Fakültesini yarım bırakmak zorunda kalmış, bir pastanede garson olarak çalışan, sıradan bir hayatı olan genç bir kadındır. Ta ki okula dönme fırsatı yakalayana kadar…

Birbirinden tamamen farklı iki yolu olan Zehra ve Ferit, ortak çıkarları için aynı yolu yürümek zorunda kalır. Ama insan kaderiyle, sıklıkla kaçındığı yolda karşılaşır.

Ferit, Zehra ile girdiği oyunda ailesini oyaladığından düşünürken asıl oyunun kendisine oynandığından ise habersizdir.

STAR’IN YENİ DİZİSİ 'AH NEREDE'DEN İLK TANITIM

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...