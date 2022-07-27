Türkan Şoray'dan sahte hesap açıklaması

Son dönemde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Twitter'da hesap açtığı haberi hayranları arasında büyük heyecan yarattı.



Sanatçının adı kullanılarak açılan sayfa kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Şoray adına yapılan paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken sanatçı Twitter'da trend topic listesine girdi.



Hesabın gerçekliğini teyit eden mavi tik etiketi olmayan hesaba dair şüphelere Şoray noktayı koydu.



Usta sanatçı, resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile hesabın sahte olduğunu açıklayıp takipçilerini uyardı. Şoray'ın "Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır" açıklaması sonrası hesap kapatıldı.

