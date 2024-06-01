Oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.



63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban (37) ile hayatını birleştirdi.



"CİCİ BİR ARKADAŞIMDI, ÇOK SEVGİLİ KARIM OLDU" Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.



2. Sayfa'nın haberine göre; tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan çiftten Burak Sergen, duygularını "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" sözleriyle dile getirdi.