Oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

2021'de dünyaevine girdiği Nihan Ünsal'dan Ocak 2024'te boşanan oyuncu Burak Sergen, tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan Gizem Şağban ile dün akşam nikah masasına oturdu.

Oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.

63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban (37) ile hayatını birleştirdi.

Oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi - 1

"CİCİ BİR ARKADAŞIMDI, ÇOK SEVGİLİ KARIM OLDU"

Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Düğün töreninden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan çiftten Burak Sergen, duygularını "Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu" sözleriyle dile getirdi.

Oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi - 2

ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Burak Sergen, 1991-1992 arasında şarkıcı Pamela Spence, 1999-2018 arasında Işıl Sergen, 2021-2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.

Ünlü ismin, Işıl Sergen ile birlikteliğinden de Cansın adında bir oğlu bulunuyor.

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