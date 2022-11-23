 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dramı anlattı: İki günlük bebek öldü - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dramı anlattı: İki günlük bebek öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Zaporijya’da bir hastanenin yeni doğan bölümünün Rus füzeleri tarafından vurulduğunu ve iki günlük bir bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dramı anlattı: İki günlük bebek öldü

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First Lady Olena Zelenska: Çocuklar babalarını ve eski günleri özlüyor

First Lady Olena Zelenska: Çocuklar babalarını ve eski günleri özlüyor

Rusya- savaşının başladığı günden bugüne verdiği röportajlarla sık sık gündem olan ve insanlık dramını anlatan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenska yeni açıklamada bulundu. 

Zaporijya Bölgesinin Valisi Oleksandr Starukh Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Vilnianska Hastanesi’nin yeni doğan bölümünün Rusya tarafından sabah erken saatlerde füzelerle vurulduğunu belirtti. 

Zelenska da bu drama diikat çekerek, “Bu gece Zaporijya bölgesindeki doğum hastanesi hedef oldu. İki günlük erkek çocuk öldü...” ifadelerini kullandı.

Zelenska daha önce yaptığı açıklamada savaş sonrası aile hayatlarının tamamen değiştiğini çocuklarının babalarını özlediğini vurgulamıştı. 

Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dramı anlattı: İki günlük bebek öldü - 1

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