Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dramı anlattı: İki günlük bebek öldü

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bugüne verdiği röportajlarla sık sık gündem olan ve insanlık dramını anlatan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin eşi First Lady Olena Zelenska yeni açıklamada bulundu.

Zaporijya Bölgesinin Valisi Oleksandr Starukh Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Vilnianska Hastanesi’nin yeni doğan bölümünün Rusya tarafından sabah erken saatlerde füzelerle vurulduğunu belirtti.

Zelenska da bu drama diikat çekerek, “Bu gece Zaporijya bölgesindeki doğum hastanesi hedef oldu. İki günlük erkek çocuk öldü...” ifadelerini kullandı.

Zelenska daha önce yaptığı açıklamada savaş sonrası aile hayatlarının tamamen değiştiğini çocuklarının babalarını özlediğini vurgulamıştı.