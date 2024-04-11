Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasına isyan etti ve canına kıyacağını belirtti. Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarnıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:
"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar.
"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"
Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah’a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın.
"EVLATLARIM TÜRK MİLLETİNE EMANET, O PİSLİĞE BIRAKMAYIN"
Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki… Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. "
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Gündem
- Magazin
- N-Life