Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım

"KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM"



Ne yaparsam yapayım başaramadım, çocuklarıma kavuşamadım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek derdim çocuklarımla mutlu olmaktı, nasip değilmiş. Haklı değil güçlü olan kazanıyor, ben kaybettim. Tek üzüldüğüm şey çocuklarımı görememek olacak. Ben zaten bu dünyadan vazgeçmiştim. Ben bu insanlarla baş edemem. Kendimi öldürmeye karar verdim. Bu dünyadan gitmeye karar verdim, herkesi Allah’a şikayet edeceğim. Kendinize iyi bakın.



"EVLATLARIM TÜRK MİLLETİNE EMANET, O PİSLİĞE BIRAKMAYIN"



Ben öldükten sonra evlatlarım Türk halkına emanet. Evlatlarımı o pisliğe bırakmayın. Emre hiç göründüğü gibi biri değil. Çocuklarım her şeye şahit. Ben öldükten sonra onları konuşturun, her şeyi anlatacaklardır. Çok sağlıksız bir ortamdalar. Anneleriyle ilgili yapılan her plana şahitler. Psikolojileri çok bozuk. Ne yaparsam yapayım kurtaramadım çocuklarımı. Öyle bir şeytan ki… Bu kadar kötülükle baş edemedim. Özür dilerim sizden. Hoşça kalın. "