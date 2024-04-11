Ünlü futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'tan korkutan paylaşım

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Yağmur Sarnıç, sosyal medya hesabından ağlayarak yayınladığı videoda çocuklarının elinden alınmasına isyan etti ve canına kıyacağını belirtti. Zor günler geçirdiğini ve kendisiyle uğraşan insanlarla mücadele edemediğini söyleyen Yağmur Sarnıç, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Bu benim muhtemelen son videom olacak. Artık dayanacak ve savaşacak gücüm kalmadı. Onlar o kadar güçlüler ki benim Allah'tan başka kimsem yok. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Başıma onca şey geldi, hiç kendimi öldürmeyi düşünmedim ama hiç umudum kalmadı. Beni hapse attırmak ve bitirmek için uğraşıyorlar.



