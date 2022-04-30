Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı

"ÜZGÜN BİR HALİ VARDI"



Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Sonuna kadar da motosikletlinin başını kolunun üstünde tuttu" dedi.