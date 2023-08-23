Volkan Konak eşi Selma Konak ile yıllar sonra yeniden evlendi

"KADINIM' DEDİĞİ EŞİNE HARİKA BİR DÜĞÜN YAPTI"

Yapımcı Polat Yağcı düğünden bir videoyu “Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün ‘Kadınım’ dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif!” sözleriyle paylaştı.