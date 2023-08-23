Volkan Konak eşi Selma Konak ile yıllar sonra yeniden evlendi

Volkan Konak ile Selma Konak yıllar önce maddi imkansızlık nedeniyle sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Şimdilerde üç çocuğu olan ünlü çift, 25 yıl sonra düğün yaptı.
"KADINIM' DEDİĞİ EŞİNE HARİKA BİR DÜĞÜN YAPTI"
Yapımcı Polat Yağcı düğünden bir videoyu “Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün ‘Kadınım’ dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif!” sözleriyle paylaştı.
Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdiler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Sosyal Medya