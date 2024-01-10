Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman sporda

Star TV'nin çok sevilen dizisi Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam ile Buçe Buse Kahraman'dan spor pozu geldi. Dizide yıldızları barışmayan iki karaktere hayat veren ikilinin pozları gündem oldu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman sporda

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı , cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizide Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"PARALEL EVRENDE SUNA VE PELİN SPORDA"

Beril Pozam, dizinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman ile spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman sporda - 1

Dizide yıldızları barışmayan iki karakteri canlandıran ikiliden Pozam, paylaşımına "Paralel evrende Suna ve Pelin sporda" notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman sporda - 2

SUNA İLE PELİN ARASINDA KRİZ

Öte yandan Yalı Çapkını 52. bölümde; Seyran'ın canlı yayın itirafından sonra Kaya ile eve gelen Suna, kendisine tepki gösteren Pelin'in saçlarına yapışmıştı. İşte Yalı Çapkını 52. bölümde yaşananlar...

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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