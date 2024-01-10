Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam ile Pelin'i Buçe Buse Kahraman sporda

SUNA İLE PELİN ARASINDA KRİZ

Öte yandan Yalı Çapkını 52. bölümde; Seyran'ın canlı yayın itirafından sonra Kaya ile eve gelen Suna, kendisine tepki gösteren Pelin'in saçlarına yapışmıştı. İşte Yalı Çapkını 52. bölümde yaşananlar...

YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM 2. FRAGMANI