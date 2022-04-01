Yıldız Tilbe: Ben hayvan düşmanı değilim

Yıldız Tilbe, avukatı Handan Bakbak ile birlikte Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Tilbe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocukları gördükten sonra sosyal medyadan bazı paylaşımlar yaptığını hatırlattı.



Sahipsiz köpeklerle ilgili, "İnsan ölür, hayvan geberir. Gebersin" dediğini anlatan Tilbe, bu paylaşımının ardından çok üzerine gelindiğini belirterek, "O zaman uyutulsun. Ama çocuklar sokakta rahat gezsin. Yaşlılar camiye sabah rahat gitsin. Köylüler tarlasına giderken parçalanıyor, rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın, yaşlılar rahat gezsin. Diğer köpekler de rehabilite ediliyorsa edilsin" dedi.

"BEN HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİM"



Sahipsiz köpekler arasında görme engelliler ya da yaşlı bireylere yardımcı olanlar olduğunu hatırlatan Tilbe, bu köpeklerin insanlara faydalı hale getirilmesini isteyerek, "Buna hepimiz razıyız ama parçalayan köpekler, yine söylüyorum, itlaf edilmelidir. Çünkü vahşilerdir. O yüzden çocukların da insanların önceliği olduğunu düşünüyorum yaşamda. Ben hayvan düşmanı değilim beni hayvan düşmanı ilan ettiler" diye konuştu.



Bir gazetecinin, "O twiti attıktan sonra neler yaşadınız?" sorusuna Tilbe, çok hakarete uğradığını belirterek, "Ne annem, ne babam, ne vücudum, ne kişiliğim, ne sanatım, hiçbir şey bırakmadılar. O yüzden çok gücüme gitti. Aslında geçecektim bu olayı ama bu kadar hakareti niye yiyeyim ki ben? İnsanı savunduğum için mi? Çocukları, yaşlıları, köpekler parçalamasın dediğim için mi?" dedi.