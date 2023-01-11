2022 sezonununun şampiyonunun belirlenmesi ardından gözler Metin Yavuz'a çevrildi. Binlerce kişi arasından seçilerek önce finale ardından şampiyonluğa uzanan Yavuz'un hayatı merak ediliyor. Peki, MasterChef 2022 şampiyonu Metin Yavuz kimdir, nereli?

METİN YAVUZ KİMDİR?



Metin Yavuz, ana kadroya seçilme hakkı elde eden ilk isimdi. 25 yaşında ve Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştu. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmakta olan Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.