Met Gala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Met Gala 2023 teması

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve her sene farklı bir tema ile düzenlenen Met Gala etkinliğine geri sayım başladı. Vogue’un yayın yönetmeni Anna Wintour’un 1995 yılından beri düzenlediği etkinlik, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.
2023 MET GALA TEMASI
Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala, 2019 yılında 85 yaşında vefat eden modacı Karl Lagerfeld'nın çalışmalarını onurlandırmaya adandı.
"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" başlıklı etkinlikte, Alman tasarımcının yaklaşık 150 kıyafeti sergilenecek.
2023 MET Gala’ya oyuncu Penelope Cruz, ünlü tenisçi Roger Federer, oyuncu Michaela Coel ve şarkıcı Dua Lipa'nın yanı sıra Vogue'un genel yayın yönetmeni Anna Wintour'dan oluşan ekip ev sahipliği yapacak.
MET GALA YAYINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2023 Met Gala canlı yayınına Vogue ev sahipliği yapıyor. Met Gala Vogue YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter sayfalarında canlı olarak yayınlanacak. 2023 Met Gala canlı yayını bu akşam 18:30'da başlayacak.