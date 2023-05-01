Met Gala ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Met Gala 2023 teması

Ünlü isimlerin ilginç görünümlerine ev sahipliği yapan ve her sene farklı bir tema ile düzenlenen Met Gala etkinliğine geri sayım başladı. Vogue’un yayın yönetmeni Anna Wintour’un 1995 yılından beri düzenlediği etkinlik, bu yıl 1 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2023 MET GALA TEMASI

Her sene belli bir temaya odaklanan MET Gala, 2019 yılında 85 yaşında vefat eden modacı Karl Lagerfeld'nın çalışmalarını onurlandırmaya adandı.



"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" başlıklı etkinlikte, Alman tasarımcının yaklaşık 150 kıyafeti sergilenecek.

