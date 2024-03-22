Bahar Öztan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın hayatı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?



Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.



Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri oldu. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı.

1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi aldı. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri döndü.