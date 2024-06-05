İsilik neden olur? Bebeklerde isilik nasıl geçer?

Bebeklik döneminde sık görülen isilik sorunu, erişkinlerde kıvrım bölgelerinden yani kol altı ve bacak arasından başlayarak hızla göğse ve sırta yayılıyor. Bebeğin kıyafetlerinin sıkı olması, terin kolay buharlaşmaması ve bebeğin yıkanmaması isiliği kolaylaştırıyor. Tropikal iklimli bölgelere seyahat edenlerde isilik kolay gelişiyor. Sentetik ve dar gömlek, tişört giyilmesi isiliğin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Gün içinde bedensel aktivitesi çok fazla olan veya kilolu erişkinlerde bu sorun daha fazla görülüyor. İsilik tablosu bir iki günde başlıyor, önlem alınmazsa hızla yayılmaya ve cildin üst tabakasının açılmasıyla yaraya yol açıyor.



KULLANILAN SABUNA DİKKAT



Bebeklerdeki isiliğin giderilmesinde bebeğe banyo yaptırırken kullanılan sabun çok önemlidir. Cildi aşırı kurutan dezenfektan yapılı sabunlardan mutlaka kaçınmak gerekiyor. İsiliğin oluştuğu tahrişli bölgeye soğuk bir bez koyup, birkaç dakika o bölgeyi serinletmek, evde kendinizin de yapabileceği ilk müdahale şeklidir



Banyo sonrasında çok ince tabaka şeklinde su bazlı tıbbi losyonlar nemlendirici olarak kullanılırsa tahriş azalıyor. Hekim kontrolü olmadan rastgele kortizonlu ve antibiyotikli kremler kullanılmaması önemli.