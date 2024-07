Metallica, efsane albümüyle 33 yıl sonra rekor kırdı

Dünyaca ünlü Metallica grubunun eski albümü rekor kırdı. Metallica'nın beşinci stüdyo albümü 1991 yılında müzikseverlerle buluşmuştu. Grubun "The Black Albüm" adlı çalışması Billboard 200 listesinde 750 hafta kalmayı başardı.

Bu sayede grubun 33 yıllık albümü, listede 750 hafta kalmayı başaran tarihteki 4'üncü albüm oldu. 750 haftadır listede olan albüm, şu an 178. sırada yer alıyor.

Pink Floyd grubunun "The Dark Side of the Moon" adlı albümü ise listede 990 hafta kalmayı başarmıştı. Bob Marley'nin "Legend" albümü 843 hafta, Journey'nin "Greatest Hits" adlı albümü ise 813 hafta listede kalmıştı.