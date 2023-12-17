Çocuklarda RSV vakaları arttı (RSV nasıl bulaşır, belirtileri neler?)

Respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV) çok yaygın ve bulaşıcı bir virüstür. Yaşamı tehdit eden şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilen RSV, hem toplumda hem de hastane ortamında salgınlara neden olabilir. RSV genellikle küçük çocuklarda bir alt solunum yolu hastalığı olan bronşiyolit olarak ortaya çıkar ve nadiren pnömoni, solunum yetmezliği, apne ve ölüme ilerleyebilir.



RSV BELİRTİLERİ NELER?



İki ile altı gün içinde alt solunum yollarında rahatsızlık oluşturan RSV enfeksiyonunun şiddeti, hafiften yaşamı tehdit eden ciddi hastalığa kadar değişiklik gösteriyor. Göz ve burun yoluyla bulaşan ve hızla çoğalan virüs, burunda akıntı ve tıkanıklık, nefes almada zorlanma, gözlerde kızarıklık, sulanma ile hafif ateş şeklindeki üst solunum yolu hastalığı gibi belirtiler gösteriyor. RSV RİSKİNİ ARTIRAN DURUMLAR



Anne sütü almama, anneden geçen antikorların düşük düzeyde olması, kış ayları (özellikle toplu yaşamaya bağlı), günlük bakım yetersizliği, düşük sosyo ekonomik durum, beslenme yetersizliği, kalabalık yaşam koşulları, sigara dumanına maruz kalmak, ailede astım hastalığı ve alerjiye yatkınlık gibi durumlarda hastalık daha da ağırlaşıyor. RİSK ALTINDAKİLER KİMLER?



Üst solunum yollarında çoğalan RSV virüsü, hızla alt solunum yollarına da ulaşıyor. Prematüre bebekler, doğumsal veya kazanılmış bağışıklık yetmezliği olanlar, doğumsal kalp hastalığı görülenler, kemik iliği ve organ nakli yapılan kişiler, evde oksijen tedavisi alanlar ile nörolojik ve metabolik problemi olan çocuklar RSV için yüksek risk taşıyor.