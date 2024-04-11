Pınar Sabancı kimdir? "Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?" programının sunan Pınar Sabancı'nın özgeçmişi

1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Pınar Sabancı, eğitimine Robert Koleji’nde başladı, daha sonra Amerika’da Babson College ve Northeastern Üniversitesi’nde çift diplomayla işletme ve psikoloji eğitimi aldı. Psikoloji uzmanlık alanında yüksek lisansını Oxford Üniversitesi'nde tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını elde etti. Bu kapsamlı eğitim geçmişiyle, Pınar Sabancı, bilgi birikimi ve deneyimi ile dikkat çekiyor.



İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Pınar Sabancı, PSM iş birliği ile gerçekleştirilen "Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?" programını sunuyor. Pınar Sabancı, 2010 yılında YASA Holding Kurulu Yönetim Kurulu üyesi İlhan Sabancı ile hayatını dünyaevine girdi. Çiftin mutlu evliliğinde üç çocukları var.