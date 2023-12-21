Domuz gribi nedir, nasıl bulaşır? Domuz gribi belirtileri

Domuz gribi, domuzlara özgü influenza virusu tip A tarafından oluşturulan yüksek oranda bulaşıcı, bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalıkta morbidite (hastalığın bulaşması) yüksek, mortalite (ölüm oranı) düşüktür. Virus domuzlar arasında, solunum, direkt/ indirekt kontak, ve taşıyıcı hayvanlar yoluyla bulaşmaktadır.



Domuz influenza virusu, genellikle H1N1 serotipinde olmaktadır fakat, domuz populasyonlarında farklı serotiplerin de ( örn. H1N2, H3N1, H3N2 ) görüldüğü bildirilmektedir. Domuzlar, avian influenza virusları ve insan influenza virusları ile de enfekte olabilmektedirler. Bazen, domuzlar birden fazla virus tipi ile enfekte olabilmekte, bu da bu virusların genetik materyal alışverişinde bulunmasına yol açabilmektedir. Bu durumun sonucunda, farklı kaynaklardan influenza virus genleri içeren yeni bir serotip oluşabilmektedir. Amerikan CDC ( Centers for Disease Control) merkezi, Meksika’dan sonra A.B.D’de görülen hastalık vakalarının ikisinin, genetik açıdan domuz influenza virusu A (H1N1) virusu ile benzerlik taşıyan viral bir etken nedeniyle gerçekleştiğini, bu virusların daha önce A.B.D. veya başka bir ülkede insan veya domuz viruslarında görülmemiş bir gen parçaları kombinasyonuna sahip olduğunu bildirmiştir.

DOMUZ GRİBİ NASIL BULAŞIR? İnsanlar, hastalığı genellikle domuz gribi virusu ile enfekte domuzlardan almaktadır fakat, bazı vakalarda domuzlarla veya domuzların bulunduğu çevreyle kontak bildirilmemiştir. İnsandan insana bulaşma bazı vakalarda görülmüş ama genellikle, birbiri ile yakın ilişkide bulunan kişiler arasında veya kapalı alanlarda bulunan insan grupları arasında bildirilmiştir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ Domuz gribinin en önemli belirtilerinin üşüme ve titremeyle nükseden 38 derecenin üzerine çıkan yüksek ateş, göz çukurlarında da hissedilen şiddetli baş ağrısı, ileri derecede kas ve eklem ağrıları, bitkinlik şeklinde sıralanırken, soğuk algınlığından farklı olarak belirtilerin yavaş yavaş değil, birdenbire ortaya çıktığı ve daha fazla ateşlenmeye yol açtığı bildirildi.

