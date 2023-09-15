Grip aşısı uygulaması ne zaman başlayacak, kimlere yapılacak? (Grip aşısı risk derecesi sorgulama)

GRİP AŞISINI HER YIL YAPTIRILMALI MI?



Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.



Grip aşıları bir önceki grip sezonunda dolaşan suşlardan hazırlanmaktadır. Aşının koruyucu etkisi ancak iki hafta sonra başlar. Bu nedenle aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen önce yapılmasıdır. Ekim ve kasım ayları tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir.



Koruyuculuk yaklaşık 6-8 ay sürer. Bu nedenle çok erken yapılan aşılamalar özellikle yaşlı kişilerde, mevsimsel grip olguları artmaya başladığında etkisini yitirmiş olabilir.

GRİP AŞISI RİSK GRUBU SORGULAMA Vatandaşlar cep telefonlarına indirebildikleri e-Nabız uygulamasına giriş yaparak, profillerinde bulunan kırmızı 'İnfluenza Risk Durumu' butonuna tıklayarak, grip aşısı alıp alamayacaklarını öğrenebilecek.



e-Nabız sisteminde, risk grubunda olduğunuz görürseniz eğer MHRS sistemi üzerinden aile hekiminizden randevu alarak grip aşısı için doktorunuzda reçete almınız gerekiyor.



Aldığınız reçeteyi eczaneye vererek aşısınız temin edildikten sonra eczanede aşınızı yaptırabilirsiniz.