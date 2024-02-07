Halüsinasyon nedir? Kimler halüsinasyon görür?

Halüsinasyonlar, gerçek bir uyaran olmamasına rağmen ortaya çıkan algılamalardır. Varsanılar; uyanıklık durumundayken meydana gelir, tüm duyusal modalitelerde ortaya çıkabilir, gerçek yaşam deneyimleri gibi gerçek görünürler. Kendiliğinden veya istemsiz olarak ortaya çıkabilirler. Kısa süreli, iyi biçimlenmemiş deneyimler “elementer, basit halüsinasyon” olarak isimlendirilir. Görece uzun süreli ve iyi biçimlenmiş olanları ise “kompleks halüsinasyon” adını alır. Beş duyunun da varsanısı olabilir: Görme, işitme, dokunma, koklama ve tat duyusu.

Halüsinasyonlarda kişi, bir hastalığının olduğunu bilmeden, gördüğü, işittiği ve hissettiğine bütünüyle inanır. Gözlerinde bozukluk olan kişide veya migrende görülen ışık parıltıları varsanı içine girmez. Bunlarda hasta, olayın nedenini bilmektedir.

