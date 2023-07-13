Hollywood diyeti nedir? Hollywood diyetinde neler yenir?

Hollywood diyeti, greyfurt diyeti ve 18 günlük diyet olarak da bilinir. Bu diyetin yağ yakıcı enzimlere sahip olduğunu iddia ediyor.
Oynadıkları roller gereği hızlı bir şekilde kilo alıp vermesi gereken oyuncuların birçoğu, Hollywood diyetiyle zayıfladı. Şarkıcı Robbie Williams da bu diyete göre beslenen ünlüler arasında yer alıyor. Williams'ın yanı sıra birçok Hollywood yıldızı da bu diyeti uyguluyor.
HOLLYWOOD DİYETİ TARİHÇESİ
Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.
Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.
HOLLYWOOD DİYETİNDE NELER YENİR?
Et , yumurta, yağ ve protein açısından zengin diğer besinler ve bazı sebzelerle birlikte genellikle her öğünde bir greyfurt yemekten oluşmasına rağmen, diyette farklılıklar vardır. Diyetin temelini yeşil sebzeler oluşturur. Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar gibi çeşitli yeşil sebzeler tüketilir.
Hollywood diyetinde et, şeker, alkol, unlu gıdalar, baklagil yasaktır.
Uzmanlar, bu diyet yönteminin aşırı düşük kalori alımı ve yetersiz beslenme nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açaçabileceğine dikkat çekiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Diyet
- N-Life Sağlıklı Yaşam
- Hollywood