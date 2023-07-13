Hollywood diyeti nedir? Hollywood diyetinde neler yenir?

Hollywood diyeti, greyfurt diyeti ve 18 günlük diyet olarak da bilinir. Bu diyetin yağ yakıcı enzimlere sahip olduğunu iddia ediyor.

Oynadıkları roller gereği hızlı bir şekilde kilo alıp vermesi gereken oyuncuların birçoğu, Hollywood diyetiyle zayıfladı. Şarkıcı Robbie Williams da bu diyete göre beslenen ünlüler arasında yer alıyor. Williams'ın yanı sıra birçok Hollywood yıldızı da bu diyeti uyguluyor.