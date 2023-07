Kızamık aşısı ne zaman yapılıyor? İşte kızamık belirtileri ve aşısı hakkında bilgiler

Kızamık hastalığı, daha çok çocukluk çağında geçirilen, ateşli, döküntülü, komplikasyonları ve istenmeyen etkileri olabilen, ölüme ve salgına yol açabilen viral enfeksiyon olarak dikkat çekiyor. Çocukken aşılanmayan kişilerin erişkin yaşlarda da kızamık geçirebildiğini söyleyen uzmanlar, aşının yapıldığı yaşa ve aralığına bağlı olarak yüzde 98-99 oranında koruyucu olduğuna dikkati çekiyor. İşte, kızamık aşısı hakkında bilgiler...



KIZAMIK HASTALIĞI HAKKINDA



Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.



Dünyada her yıl 110 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşının yaygın olarak yapılmaya başladığı 1963'ten önce kızamık her yıl 2,6 milyon kişinin ölüme sebep oluyordu.



KIZAMIK BELİRTİLERİ



Kızamığın ilk belirtisi genellikle yüksek ateştir. Virüse maruz kalındıktan 7 ila 14 gün sonra başlar ve 4-7 gün boyunca sürebilir. Başlangıç aşamasında burun akıntısı, gözlerde kızarma, sulanma, öksürük ve semptomlar başladıktan 2 ila 3 gün sonra ağızda yanak içlerinde küçük beyaz lekeler (Koplik lekeleri) görülebilir.



Kızamık döküntüsü, ilk semptomlardan birkaç gün sonra, (yaklaşık olarak virüse maruziyetten 14 gün sonra (7-18 gün) ) genellikle yüz ve üst boyun bölgesinden bir döküntü başlar.



Yaklaşık 3 gün içinde döküntü tüm vücuda yayılır. Döküntü 5-6 gün sürdükten sonra kaybolur.



Hastalanan bazı kişilerde kulak enfeksiyonu, ishal ve zatürre gibi ciddi akciğer enfeksiyonları gelişebilir. Ciddi vakalar nadir görülmekle birlikte, kızamık beyin ödemi ve ölümle de sonuçlanabilir.



Kızamık özellikle küçük çocuklarda, beslenme bozukluğu olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde (HIV enfeksiyonu, kanser, bazı ilaçlar yada tedavilerin sonucu olarak) ciddi seyredebilir.



Kızamık geçiren kişiler hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanırlar.



KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?



Ülkemizde doğan her çocuğa, 1 yaşında ve 4-6 yaş arasında toplam 2 doz olmak üzere KKK aşısı 'Çocukluk Çağı Aşılama Programı' dahilinde ücretsiz olarak uygulanmaktadır.



Kızamık aşısı, çocukluk dönemi aşı takviminde KKK (Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak) şeklinde, 12. ayda ve (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48.ayına girmiş olan tüm çocuklara iki doz olarak ücretsiz uygulanmaktadır.



1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.