Maymun çiçeği virüsü (Mpox) nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü şeklinde 2'ye ayrılıyor.



Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın adını "ırkçı ve küçük düşürücü" olduğu gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmişti.



"Maymun çiçeği" terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ Hastalığın belirtileri, 1980 yılında yeryüzünden silinen çiçek hastalığının belirtilerine çok benziyor. Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, yorgunluk, hâlsizlik, üşüme, kas ve sırt ağrısı yer alıyor. Maymun çiçeği hastalığının normal çiçek hastalığından farkı ise benzer belirtilere ek olarak lenf bezlerinin de şişmesi. İlk üç gün içerisinde veya sonrasında ise ateş ile beraber yüzde, vücutta kızarıklık şeklinde beliren şişkinlik ve kabarıklıklar oluşuyor. Hastalık genellikle hafif belirtilerle 2-4 hafta sürüyor. MAYMUN ÇİÇEĞİ BULAŞMA YOLLARI Hastalık insanlara virüsü taşıyan hayvanlardan, insanlardan veya virüs bulaşmış materyallerden çizik, ısırık, damlacık, gözyaşı gibi vücut sıvıları ve solunum yoluyla geçebiliyor. Hastalık insandan insana ise en çok uzun süreli yüz yüze yakın temas sonucunda solunum damlacıkları aracılığıyla geçiyor.