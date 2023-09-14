Nipah virüsü nedir, belirtileri neler?

Nipah virüsü, DSÖ'nün öncelikli hastalıkların listesinde yer almaktadır. Nipah virüsü, ilk defa Malezya ve Singapur’da 1998 ve 1999 yılları arasında domuzlarda ciddi solunum yolları hastalığına ve insanlarda ensefalitik hastalıklara yol açan bir salgından sonra zoonotik bir patojen olarak tanımlanan bir RNA virüsü olup Paramyxovidae ailesinin bir parçasıdır.



Nipah virüsü domuz gibi evcil hayvanlarda bir dizi hafif ile şiddetli hastalığa neden olabilir. Nipah virüsü, insanlara hayvanlardan (yarasalar, domuzlar) bulaşabilir ve ayrıca doğrudan insandan insana bulaşabilir.

Nipah virüsü (NiV), yeni görülen zoonotik bir virüstür (hayvanlardan insanlara bulaşan bir virüs). Enfekte kişilerde, Nipah virüsü, asemptomatik (subklinik) enfeksiyondan akut solunum yolu hastalığına ve ölümcül ensefalite (beyin iltihabı) kadar çeşitli hastalıklara neden olur.



