Pıhtı atması nedir, neden olur?

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın neden olduğu pıhtı atması, vatandaşlar tarafından “inme” olarak adlandırılan felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler olarak göze çarpıyor.

PIHTI ATMASI BELİRTİLERİ

Pıhtı atmasının klinik tablosunda sıklıkla kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar.