Pıhtı atması nedir, neden olur?

Pıhtı atması sonucu oluşan felçten sonra ortaya çıkan hafıza sorunları, bilişsel sınırlamalar ya da konsantrasyon zorlukları, vasküler demansın en önemli belirtileri arasında sayılıyor. Peki, pıhtı atması nedir, neden olur?

Pıhtı atması nedir, neden olur?

atması sonucu inmenin en tipik göstergesi, vücudun tek tarafında oluşan felç durumudur. Felcin kapsadığı alana göre, ilgili organların hareket ve kontrolü de giderek zorlaşıyor ve sonunda işlemez hale geliyor.

Pıhtı atması nedir, neden olur? - 1

Beyin ve kalbi besleyen ana damarlarda biriken yağın neden olduğu pıhtı atması, vatandaşlar tarafından “inme” olarak adlandırılan felce yol açıyor. Hipertansiyon ve kontrolsüz diyabetin pıhtı atmada en önemli faktörler olarak göze çarpıyor.

PIHTI ATMASI BELİRTİLERİ

Pıhtı atmasının klinik tablosunda sıklıkla kol ve bacaklarda kuvvet kaybı/felçler, duyu bozuklukları, konuşma bozuklukları, görme kayıpları, bilinç etkilenmeleri şeklinde ortaya çıkar.

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