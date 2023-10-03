Rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri

Rinovirüs insanlarda görülen en yaygın viral enfeksiyonlardan olan soğuk algınlığının en büyük nedenlerinden biridir.Genel olarak nezle virüsü olarak kabul edilmelerine rağmen üst solunum yolunda görülen başka enfeksiyonlara da neden olabilirler.



RİNOVİRÜS NASIL BULAŞIR?



Bulaşma şekli havada asılı duran damlacıkların solunması veya hasta olan kişinin temas ettiği yüzeylere dokunulması sonucunda gerçekleşir. Virüsün bedene giriş noktaları çoğunlukla burun üzerinden olsa bile ağız ve göz yoluyla da giriş yapabilir RİNOVİRÜS BELİRTİLERİ



Virüsün bedene giriş yapmasından ortalama iki gün sonra hastalık semptomları görülmeye başlar. Hastalık belirtileri; boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve öksürük, kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlıktır.