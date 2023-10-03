Rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile ilk şikayetlerin başladığı gergedan virüsü olarak da bilinen rinovirüsler, özellikle okul çocukları arasında yaygın görülüyor. Peki, rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri...

Rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri

Rinovirüs insanlarda görülen en yaygın viral enfeksiyonlardan olan soğuk algınlığının en büyük nedenlerinden biridir.Genel olarak nezle virüsü olarak kabul edilmelerine rağmen üst solunum yolunda görülen başka enfeksiyonlara da neden olabilirler.

Rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri - 1

RİNOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Bulaşma şekli havada asılı duran damlacıkların solunması veya hasta olan kişinin temas ettiği yüzeylere dokunulması sonucunda gerçekleşir. Virüsün bedene giriş noktaları çoğunlukla burun üzerinden olsa bile ağız ve göz yoluyla da giriş yapabilir

Rinovirüs nedir, nasıl bulaşır? İşte rinovirüs belirtileri - 2

RİNOVİRÜS BELİRTİLERİ

Virüsün bedene giriş yapmasından ortalama iki gün sonra hastalık semptomları görülmeye başlar. belirtileri; boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma ve öksürük, kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlıktır.

SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...