Sebze ağırlıklı diyetin faydaları: Kolestrolü düşürüyor

Danimarka'da yapılan bir araştırma diyetin kalp sağlığı ile ilişkisini ortaya koydu.



Araştırmada 30 farklı klinik deneyin sonuçları derlendi. 2 bin 400 kişiye verilen diyetin yaklaşık 40 yıl boyunca kalp sağlığına olan etkileri incelendi.



Vejetaryen ve vegan diyetlerin kalp krizini artıran kandaki kolesterol ve yağ seviyelerini düşürdüğü görüldü.



Yüksek düzeyde kötü kolesterol, kan damarlarında yağ birikintileri oluşmasına yol açıyor. Bu da sonunda kalp krizlerine veya felçlere neden olabiliyor.



Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği dergisinde yayınlanan araştırma,, vejetaryen ve vegan diyetlerin kötü kolestrolü yüzde 10 azalttığını ortaya koydu. Kötü kolesterolün ana proteinini ise yüzde 14 düşürdüğü görüldü.



Araştırmacılar bunun, kolesterol düşürücü ilaçların etkisinin üçte birine karşılık geldiğini belirtiyor.



Et ve süt ürünlerinin de sağlığa yararları bulunduğunu belirten uzmanlar et içermeyen diyetlerin tümünün sağlıklı olmadığına dikkat çekiyor.



Araştırmacılar et tüketmeyi tamamen bırakmak yerine sebzeye ağırlık verilmesi gerektiğini söylüyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.