Vegan olduğu belirtilen yiyecekler daha az tercih ediliyor

Tüketiciler vegan ürünlere değil ancak vegan etiketine karşı.

Yapılan son çalışmalara göre, vegan veya bitkisel bazlı olarak etiketlenen yiyecekler müşterilerin yüzde 20'si tarafından tercih ediliyor.

Aynı yiyeceklerin vegan etiketi kaldırıldığında ise müşterilerin yüzde 44'ü tarafından tercih ediliyor.



Kalp-damar hastalıkları, Tip 2 diyabet ve kanser riskini azaltmak isteyen insanlar, et ve süt ürünleri tüketimini sınırlayıp daha fazla meyve ve sebze tüketerek vegan beslenmeye yöneliyor.



Ancak son çalışmalara göre, insanlar buna rağmen ''vegan'' olarak nitelenen yiyecekleri tüketmek istemiyor ve alternatif isimlendirmelere daha ılımlı yaklaşıyor.



Araştırmaya göre eğer farklı pazarlanırsa, daha çok insan sağlıklı diyetlere yönelebilir.

İSİMLENDİRME ŞEKLİ TERCİHİ ETKİLİYOR



Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, insanların ''vegan'' veya ''bitkisel bazlı'' olarak nitelendirilen ürünlerle, ''sağlıklı'' veya ''sürdürülebilir'' olarak nitelenenlere karşı yaklaşımlarındaki farklılıkları ele aldı.



Toplamda 7 bin 341 kişinin katıldığı çalışmada insanlardan içinde et ürünleri olan bir sepetle olmayan bir sepet arasında seçim yapmaları istendi.



Sepetteki ürünlerin vegan ya da bitkisel olarak etiketlendiğinde sürdürülebilirlik ve sağlık açısından faydalarına bakılmaksızın daha az tercih edildiği ortaya çıktı.

Etiketinde ''vegan'' olduğu belirtilen sepeti katılımcıların sadece yüzde 20'si tercih etti. Ürünün ''sağlıklı'' olduğu belirtildiğinde oran yüzde 42'ye yükseldi.