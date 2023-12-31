Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

2019'dan bu yana ekran önünde olan Şifanur Gül, Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu ve Terzi dizilerinde adından söz ettirdi. İşte, Şifanur Gül hakkında bilgiler...



ŞİFANUR GÜL KİMDİR?



1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında başladığı tiyatro eğtitimine Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk bölümünde devam etti.



Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başlamıştır. Tiyatronun ardından TV ekranın boy gösteren genç oyuncu;



Benim Adım Melek (2019), Sevdim Seni Bir Kere (2019), Hayatımın Şansı (2022), Kuş Uçuşu (2022), Cam Tavanlar (2021), Uyanış: Büyük Selçuklu (2020) ve Gülperi (2020) adlı yapımlarda rol almıştı.

