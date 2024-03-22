The Sims film oluyor: Yapımcılığını Margot Robbie üstlenecek

Dünyanın dört bir yanındaki hayranları sevindirecek şekilde, The Sims serisi Margot Robbie'nin yapım şirketinin öncülüğünde beyaz perdeye taşınıyor.



Geçen yılki Barbie'nin büyük başarısının ardından, Robbie'nin LuckyChap yapım şirketi, Vertigo yapım şirketinden Roy Lee ve Miri Yoon ile birlikte iddialı bir canlı aksiyon filmini hayata geçiriyor.



Filmin yönetmenliğini, Marvel dizisi Loki'nin ilk sezonunu yöneten Kate Herron üstlenecek. Oyunun yayıncısı Electronic Arts da hem yaratıcı hem de prodüksiyon açısından önemli bir rol oynayacak.

THE SİMS NEDİR?



The Sims, oyuncuların özelleştirilebilir özelliklere, becerilere ve ilişkilere sahip avatarları kontrol ettiği, yemek pişirme ve ev dekorasyonu gibi günlük görevleri yerine getirdiği bir yaşam simülasyonu oyunudur.



2000 yılındaki ilk çıkışından bu yana seri, devam oyunları ve genişletmelerle banliyö kökenlerinin ötesine geçti ve dünya çapında yaklaşık 200 milyon kopya satarak tüm zamanların en çok hasılat yapan canlı simülasyon video oyunlarından biri haline geldi.



Şu anda LuckyChap, Barbie'nin milyar dolarlık başarısı ve Emerald Fennell'in Saltburn'ünün yarattığı kültürel sansasyonun ardından Hollywood'da en çok aranan yapım şirketlerinden biri.



The Sims filminin geliştirilmesi henüz çok erken aşamalarında ve henüz bir stüdyo tarafından satın alınmadı. Dolayısıyla filmin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.



İnternetteki hayranlar, oyun karakterlerinin ikonik anlamsız diline atıfta bulunarak, filmin sadece simlish diliyle altyazısız olması gerektiğini şaka yollu dile getirdiler.

Hayranların sosyal medyadan yeni canlı aksiyon ile ilgli yaptığı paylaşımlar: