2022 enflasyonu belli oldu

2022 yılının enflasyon karnesi belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,18 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,24 azalış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 olarak gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2022 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,31, yurt içi üretici fiyatları yüzde 128,47 arttı.



Aylık bazda TÜFE yüzde 1,18 yükselirken, Yİ-ÜFE yüzde 0,24 düşüş gösterdi.



Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,27, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 97,72 oldu.



Yıllık enflasyon, son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Nisan 2022'de yüzde 69,97 seviyesinde gerçekleşmişti.



Aylık enflasyonda da son 16 ayın en düşük seviyesi kaydedildi. Aylık enflasyon, Eylül 2021'yüzde 1,25 olarak kayıtlara geçmişti.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta TÜFE'nin yüzde 2,61 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceğini hesaplamıştı.

EN FAZLA ARTAN ÜRÜN "KONUT SİGORTASI", EN ÇOK DÜŞEN "ARAÇ YAKIT VE YAĞLARI"

TÜİK verilerine göre, geçen ay konut sigortasındaki artışı yüzde 18,26 ile ilaçlar, yüzde 14,26 ile sağlık sigortası, yüzde 10,42 ile sudaki artış izledi.



Aralık 2022'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,25 ile kuzu eti, yüzde 7,99 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak, yüzde 7,5 ile çamaşır makinesi, kurutucu, bulaşık makinesi yer aldı.



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında gerçekleşti.



Bunu yüzde 4,84 ile çocuk giyim, yüzde 3,58 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 3,36 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 3,23 ile taze meyveler, yüzde 2,77 ile benzinli otomobil takip etti.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon rakamlarını Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,18 seviyesinde gerçekleşen tüketici enflasyonu ile yıllık TÜFE enflasyonu 20,12 puan düşerek yüzde 64,27’ye gerilemiştir.

Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz. Aynı dönemde, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde -0,24 oranında gerçekleştiğini ve yıllık Yİ-ÜFE’nin 38,30 puan azalarak yüzde 97,72’ye gerilediğini görüyoruz.

Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimiz (TEM) sayesinde başarıyla geride bıraktık.

Fiyat artışlarına yönelik aldığımız önlemler ve ücretlerde yapılan iyileştirmelerle, vatandaşlarımızın alım güçlerini koruduk. TEM çerçevesinde enflasyona karşı uyguladığımız politikaların birikimli etkilerini önümüzdeki aylarda tüm vatandaşlarımız daha net hissedeceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlarken, enflasyona karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, işsizliğe ve küçülmeye yol açmayan politikaları uygulamaya devam edeceğiz.''

